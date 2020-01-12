Р. Билялетдинов — о «Рубине»: строится команда на вырост

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», высказался о трансферной политике казанской команды при главном тренере Леониде Слуцком.
«Едва ли ставка на молодёжь — это случайность. Плюс, конечно, и ценовая политика играет не последнюю роль. Идея понятна: подобрать лучших за умеренные деньги. Столько ведь было многомиллионных покупок в пустоту, но теперь ситуация изменилась — строится команда на вырост. Вопрос только в том, сумеет ли коллектив быстро приобрести стабильность. Пример ЦСКА показывает, что этот процесс может затянуться.
Что касается трансфера Игнатьева, это вообще довольно непонятный переход. Футболист ушёл из родного и достаточно благополучного клуба… Возможно, мы чего-то не знаем, но узнаем со временем», — приводит слова Билялетдинова «RT на русском».
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