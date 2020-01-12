Гол Фирмино и промах Ло Чельсо – в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче, который стал победным, на 37-й минуте забил Роберто Фирмино. Результативной передачей отметился Мохамед Салах.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль» одержал 12-ю победу подряд в АПЛ. В 21 встрече нынешней кампании мерсисайдцы одержали 20 побед и 1 раз сыграли вничью. Команда Юргена Клоппа набрала 61 очко, что является лучшим показателем в истории топ-5 лиг Европы после 21 матча в одном сезоне.
«Тоттенхэм» в свою очередь потерпел второе поражение кряду в АПЛ.
«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (30) занимает восьмое место.
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