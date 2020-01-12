Адвокат: если «Фейеноорд» сможет получить Кокорина, лично его заберу

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат вновь высказался об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.
«Что-то должно произойти. Я считаю, что Александр Кокорин – отличный футболист. Вот почему я спрашивал о нём. Если нам удастся получить Кокорина, я лично его заберу. Приходится иметь дело с клубом, который может отпустить игрока или нет», — приводит слова Адвоката Voetbal International.
Напомним, Кокорин не появлялся на футбольном поле в официальных матчах за «Зенит» с 7 октября 2018 года. Питерский клуб не успел заявить форварда для выступлений в РПЛ после его освобождения из колонии общего режима.
Зенит», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах сине-бело-голубые одержали 14 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
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