Рамос: неправильно называть «Атлетико» врагом
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в финале Суперкубка Испании.
«Неправильно называть «Атлетико» врагом. Я ни одну из команд не рассматриваю, как врага, просто прямой конкурент. Но каждый может думать, как хочет. «Атлетико» — очень неудобный соперник. Они сражаются до последнего. Мы готовы и будем биться насмерть за этот титул», — приводит слова Рамоса Marca.
Финальный матч Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» состоится сегодня, 12 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Начало — в 21:00 мск. Напомним, в полуфинале турнира «Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 3:1, а мадридский «Атлетико» оказался сильнее «Барселоны» (3:2).
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