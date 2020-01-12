Г. Невилл: не вижу никого, кто сейчас мог бы остановить «Ливерпуль»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подвёл итоги встречи 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0.

«Это действительно большая победа. «Ливерпуль» делает всё, что и должен делать претендент на победу в чемпионате. Не вижу никого, кто сейчас мог бы их остановить. За ними очень приятно следить.

Я думаю, что любой тренер в мире хотел бы видеть Фирмино центральным нападающим своей команды. Он абсолютно невероятен. Самоотверженный, потрясающий, забивающий голы, организующий игру: он делает всё правильно. Просто выдающийся игрок», — приводит слова Нэвилла Liverpool Echo.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 12 матчей. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).