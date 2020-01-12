Гаттузо – об игре Оспины: люди замечают только ошибку, но не 20 успешных передач

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги матча 19-го тура итальянской Серии А, в котором неаполитанцы уступили «Лацио» со счётом 0:1, а также поделился мнением об игре вратаря Давида Оспины.
«Я просил команду играть от своих ворот и задействовать вратаря. Так что я не могу жаловаться на такой гол, всегда есть риск. Оспина делал то, что я просил. Я бы разозлился, если бы он просто выбивал мяч на трибуну. Люди замечают только ошибку, но не 20 успешных передач, снявших напряжение в защите или начавших атаку.
С момента моего назначения мы пропускаем смехотворные голы. Но я вижу и шаги вперёд, вижу, что команда играет так, как я требую, так что мы на верном пути. Нам нужна серия хороших результатов, чтобы вернуть уверенность в себе. Сейчас мы слишком много думаем о происходящем. У нас качественная команда, нам нужно работать и верить в наши труды. Надо побеждать, а смотреть в таблицу незачем», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.
«Наполи», набрав 24 очка в 19 играх, занимает 10-е место в чемпионате Италии.
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