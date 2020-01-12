Защитник «Динамо» Глущенков стал игроком «Факела»

Воронежский «Факел» на официальном сайте объявил о переходе защитника московского «Динамо» Кирилла Глущенкова. 19-летний футболист присоединится к команде на сборе в Сочи.



Глущенков является воспитанником московского «Динамо». Защитник выступал в составе молодёжной команды московского клуба с сезона-2017/18.



Воронежский «Факел» набрал 16 очков в 25 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 52 очка в 25 матчах. Первый официальный матч после перерыва «Факел» проведёт 9 марта на выезде. Соперником воронежского клуба в матче Футбольной национальной лиги станет «Армавир».