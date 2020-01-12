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«Тоттенхэм» близок к приобретению хавбека «Бенфики» Фернандеша

«Тоттенхэм» близок к приобретению хавбека «Бенфики» Фернандеша
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб намерен взять игрока в аренду на полтора года. Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеша также заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Фернандеш выступает за переход в английскую Премьер-лигу. Отмечается, что «Бенфика» готова отдать футболиста в аренду, однако настаивает на опции обязательного последующего выкупа контракта Фернандеша.

Жедсон Фернандеш принял участие в семи матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии в нынешнем сезоне, однако не отметился результативными действиями. Также хавбек выступает в составе сборной Португалии с 2018 года.

«Челси» поборется с «Вест Хэмом» за хавбека «Бенфики» Фернандеша
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