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Игроки «Барсы» контактировали с Хави после появления слухов о его возможном возвращении

Игроки «Барсы» контактировали с Хави после появления слухов о его возможном возвращении
Футбол / Испания 0

Некоторые из игроков «Барселоны» контактировали с главным тренером катарского «Аль-Садда» Хави после появления слухов о его возможном возвращении в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, бывшие партнёры по команде связывались с 39-летним специалистом посредством телефонных звонков и обмена текстовыми сообщениями. Отмечается, что в этом нет ничего удивительного, учитывая, что Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба и Серхи Роберто поддерживали с ним достаточно тесные контакты. Предполагается, что выход ими на связь с Хави мог быть обусловлен обычным любопытством: узнать, насколько правдивы слухи о возможном возвращении легенды клуба на «Камп Ноу».

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