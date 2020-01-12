Игроки «Барсы» контактировали с Хави после появления слухов о его возможном возвращении
Некоторые из игроков «Барселоны» контактировали с главным тренером катарского «Аль-Садда» Хави после появления слухов о его возможном возвращении в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, бывшие партнёры по команде связывались с 39-летним специалистом посредством телефонных звонков и обмена текстовыми сообщениями. Отмечается, что в этом нет ничего удивительного, учитывая, что Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба и Серхи Роберто поддерживали с ним достаточно тесные контакты. Предполагается, что выход ими на связь с Хави мог быть обусловлен обычным любопытством: узнать, насколько правдивы слухи о возможном возвращении легенды клуба на «Камп Ноу».
Хави: тренировать «Барселону» — моя мечта
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