Клопп: после игры с «Тоттенхэмом» хотел обнять Фирмино, но он сказал, что хочет поговорить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что форвард команды Роберто Фирмино остался недоволен своей реализацией в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завршилась победой красных со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 37-й минуте забил Фирмино.

«Когда подошёл к нему после матча и хотел обнять, он остановил меня и сказал, что хочет поговорить. Он сказал: „Знаю, что должен был забить больше“. Это было совсем не то, что я хотел сказать. Но, наверное, это правда. Он должен был забить в первом же моменте. Он суперигрок. Говорю это не впервые и, надеюсь, не в последний раз. Он впечатляющий футболист», — приводит слова специалиста Goal.com.