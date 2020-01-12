Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в MLS, сообщает The Sun.



По информации источника, в услугах 31-летнего сербского футболиста заинтересован «Чикаго Файр», готовый платить игроку € 6 млн в год. Ожидается, что трансфер может состояться в летнее трансферное окно, однако отмечается, что клуб MLS может арендовать Матича в феврале, если достигнет соглашения с «красными дьяволами».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался продать Матича в мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».



Контракт Матича с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2020 года. В соглашении прописана опция продления на одну кампанию. Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» летом 2017 года за € 44,7 млн.

«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения о трансфере Матича