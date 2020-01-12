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Матич может продолжить карьеру в MLS

Матич может продолжить карьеру в MLS
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в MLS, сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах 31-летнего сербского футболиста заинтересован «Чикаго Файр», готовый платить игроку € 6 млн в год. Ожидается, что трансфер может состояться в летнее трансферное окно, однако отмечается, что клуб MLS может арендовать Матича в феврале, если достигнет соглашения с «красными дьяволами».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался продать Матича в мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Контракт Матича с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2020 года. В соглашении прописана опция продления на одну кампанию. Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» летом 2017 года за € 44,7 млн.

«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения о трансфере Матича
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