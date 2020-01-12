Источник: Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе

Новым главным тренером «Барселоны» станет Хави, сообщает журналист Мохамед Нахлех в своём «твиттере».

Согласно информации источника, официально об этом будет объявлено на следующей неделе. 39-летний специалист согласовал с каталонским клубом, что финал Кубка наследного принца с «Аль-Духаиль», который состоится в пятницу, 17 января, будет для него последним матчем во главе «Аль-Садда». Агент Хави сейчас находится в Дохе, где согласовывает последние детали будущего контракта с «Барселоной». Сторонам осталось уладить лишь мелкие детали будущего сотрудничества.

На тренерской скамье каталонского клуба Хави заменит Эрнесто Вальверде, который возглавляет «Барселону» с лета 2017 года. Под руководством своего нынешнего наставника сине-гранатовые выиграли 4 трофея.