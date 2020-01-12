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«По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе

«По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе
Футбол / Италия 0

Главного тренера «Интера» Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (1:1).

«Вы вспомнили о Санчесе. Но, господа, футболисты должны быть готовы играть. Я не сумасшедший. По-вашему, я либо идиот, либо хочу навредить себе. Считаю, один плюс один равно два. Если вы считаете, что один плюс один равно пять… Если исключаю кого-то из состава, это происходит по какой-то причине. Речь не идёт о том, что я делаю себе харакири или являюсь сумасшедшим. Я работаю над тем, чтобы Алексис Санчес вернул былую форму, но, на мой взгляд, мы должны отдаваться по-максимуму, находясь в очень сложной ситуации», — приводит слова Конте Goal.com.

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