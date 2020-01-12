В матче чемпионата Мальты игрок дважды ударил арбитра в лицо. После игры его арестовали

Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» не был доигран из-за атаки игроком второй команды Антуаном Камиллери арбитра.
Как сообщает TVM, инцидент случился после того, как главный судья встречи удалил футболиста с поля за повторное предупреждение. Недовольный решением арбитра Камиллери остался и попытался его атаковать, но в дело вмешались игроки «Саннат Лайонс». Они смогли не допустить агрессии. Тем не менее, уже покидая поле, футболист набросился на ассистента главного арбитра. По предварительной информации, Камиллери дважды ударил судью в лицо. После этого игрок ушёл в раздевалку в сопровождении полиции. Стадион он покинул в наручниках.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч доигран не был. В воскресенье, 12 января, Камиллери должен предстать перед судом. Федерация футбола Мальты осудила действия футболиста.
- 12 января 2020
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:02
-
11:42
-
11:25
-
11:19
-
10:56
-
10:53
-
10:39
-
10:30
-
10:13
-
10:09
-
09:52
-
09:49
-
09:36
-
09:23
-
09:18
-
08:19
-
08:00
-
07:48
-
07:37
-
02:49
-
02:05
-
01:52
-
01:32
-
01:15
-
00:57
-
00:54
-
00:40
-
00:36
-
00:12
-
00:11
- 11 января 2020
-
23:57
-
23:30