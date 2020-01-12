В матче чемпионата Мальты игрок дважды ударил арбитра в лицо. После игры его арестовали

Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» не был доигран из-за атаки игроком второй команды Антуаном Камиллери арбитра.

Как сообщает TVM, инцидент случился после того, как главный судья встречи удалил футболиста с поля за повторное предупреждение. Недовольный решением арбитра Камиллери остался и попытался его атаковать, но в дело вмешались игроки «Саннат Лайонс». Они смогли не допустить агрессии. Тем не менее, уже покидая поле, футболист набросился на ассистента главного арбитра. По предварительной информации, Камиллери дважды ударил судью в лицо. После этого игрок ушёл в раздевалку в сопровождении полиции. Стадион он покинул в наручниках.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч доигран не был. В воскресенье, 12 января, Камиллери должен предстать перед судом. Федерация футбола Мальты осудила действия футболиста.