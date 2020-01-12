Гол Татаева помог «Млада-Болеславу» сыграть вничью со второй командой «Спарты»
Российский защитник «Млады-Болеслав» Алексей Татаев забил мяч в матче группового этапа Кубка Типспорт со второй командой пражской «Спарты». Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 27-й минуте матча «Спарту» вперёд вывел полузащитник Войтек Патрак. Татаев сравнял счёт на 68-й минуте. Помимо забитого мяча российский защитник также получил предупреждение в матче. При этом встречу Алексей Татаев начинал на скамейке запасных. В основном же составе «Млада-Болеслава» начинали два его соотечественника — Арутюн Григорян и Николай Комличенко.
«Млада-Болеслав» — «Спарта-2» — 1:1
Голы: Татаев, 68 — Патрак, 27.
Вместе с «Млада-Болеславом» и второй командой «Спарты» в группе играют «Варнсдорф» и «Градец Кралове».
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