Дриусси: интерес со стороны «Интер Майами» был, но сейчас я в «Зените»

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал интерес со стороны клуба «Интер Майами», а также рассказал об отпуске.



«Отпуск прошёл замечательно. Провёл его в окружении семьи и друзей. Слухи про „Интер Майами“? Действительно, интерес с их стороны был, но сейчас я в „Зените“. Полностью сосредоточен на игре за команду.



Возвращение Кокорина и Малкома? Надеюсь, буду иметь достаточно игрового времени», — передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Дриусси выступает в составе петербургского «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.