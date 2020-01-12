Дриусси: интерес со стороны «Интер Майами» был, но сейчас я в «Зените»
Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал интерес со стороны клуба «Интер Майами», а также рассказал об отпуске.
«Отпуск прошёл замечательно. Провёл его в окружении семьи и друзей. Слухи про „Интер Майами“? Действительно, интерес с их стороны был, но сейчас я в „Зените“. Полностью сосредоточен на игре за команду.
Возвращение Кокорина и Малкома? Надеюсь, буду иметь достаточно игрового времени», — передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Дриусси выступает в составе петербургского «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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