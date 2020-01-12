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Дуглас Сантос: Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»

Дуглас Сантос: Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о встрече с бывшим форвардом сине-бело-голубых Халком.

«Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 1-е место. В активе команды после 19 туров 45 очков. Отрыв от «Краснодара», который занимает 2-е место, составляет 10 очков. Сантос в 19 матчах чемпионата России отдал 1 голевую передачу.

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