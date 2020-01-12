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Лэмпард: матч с «Бёрнли» — одна из лучших домашних игр «Челси» в этом сезоне

Лэмпард: матч с «Бёрнли» — одна из лучших домашних игр «Челси» в этом сезоне
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:0).

«Это один из лучших наших домашних матчей в этом сезоне. Футбол, который мы продемонстрировали в матче с „Бёрнли“, был великолепным. С таким соперником непросто играть, особенно когда он сконцентрирован. Но мы смогли осложнить „Бёрнли“ жизнь. Мы были на высоте с первых минут.

Завершение атак было нашим слабым местом. В большинстве последних матчей мы контролировали мяч большую часть времени, но не могли забить. Два гола в первом тайме сразу изменили облик игры. Не зазнаюсь, но это приятно. Мне приятно наслаждаться игрой подопечных», — приводит слова специалиста Sky Sports.

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