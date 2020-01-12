Моуринью: Салах и Мане не знали Тангангу до матча. Думаю, теперь они его запомнят

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отказался говорить о возможных подписаниях своего клуба после матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1).

«Что касается возможных новичков, то это последнее, о чём я хочу говорить после такого выступления. Думаю, что один из способов проявить уважение к этим парням — это не говорить о новых игроках.

Можем ли мы сказать, что Джафет Танганга — наш новый игрок? Можем ли мы так говорить? Он никогда не играл в матче Премьер-лиги за «Тоттенхэм». Сегодня он играл и доказал, что может играть за нас. Жаль, что он не нападающий, жаль, что он не полузащитник. Но он является ещё одним нашим игроком.

Думаю, что Мане и Салах теперь знают, кто такой Танганга. Они не знали его перед матчем. Думаю, что когда они увидели состав, они задавались вопросом, где играет этот парень. Теперь они его запомнят. Парень был действительно хорош. Поэтому вместо того, чтобы плакаться о Гарри Кейне и Муссе Сиссоко, Уго Льорисе и Бене Дэвисе, давайте улыбнёмся с Тангангой", — цитирует Моуринью AS.