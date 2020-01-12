Хави: готов тренировать «Барселону»
Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави заявил, что готов возглавить «Барселону».
«Готов ли тренировать „Барселону“? Когда начал тренерскую карьеру, я был готов к работе с „Аль-Саддом“. Почему же я не могу тренировать „Барселону“? Посмотрим, что произойдёт в будущем. У меня действующий контракт. Не знаю, что произойдёт в будущем, но я готов», — приводит слова Хави El Mundo Deportivo.
Хави — воспитанник «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
«Барселона», набрав в 19 матчах 40 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.
Источник: Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе
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