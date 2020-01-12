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«Бавария» планирует приобрести защитника «Барселоны» Семеду летом

«Бавария» планирует приобрести защитника «Барселоны» Семеду летом
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах 26-летнего португальского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». «Барселона» намерена рассмотреть предложение мюнхенцев. Трансфер Семеду в «Баварию» может состояться в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует выручить от продажи португальского футболиста € 50 млн.

Семеду выступает за «Барселону» с июля 2017 года. Ранее он представлял «Бенфику», «Фатиму», «Бенфику-2» и «Шентренше». Контракт Нелсона с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Семеду помог каталонской команде в 15 матчах испанской Примеры и 4 встречах Лиги чемпионов. Защитник записал в актив 3 результативные передачи.

«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн
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