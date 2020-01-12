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Старший сын Месси забил дебютный гол за детскую команду «Барселоны»

Старший сын Месси забил дебютный гол за детскую команду «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Тьяго Месси, старший сын капитана «Барселоны» Лионеля Месси, забил дебютный гол за одну из детских команд каталонского клуба.

Юный футболист отправил мяч в ворота соперника после того, как вышел один на один с вратарём. Гол забил правой ногой. Как и отец, Тьяго играл под 10-м номером.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Месси и его жена Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей. В прошлом году Тьяго исполнилось семь лет, Матео — четыре, Чиро — один год.

В этом сезоне Месси сыграл в составе «Барселоны» 20 матчей, забил 16 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

«Барселона», набрав в 19 матчах 40 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.

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