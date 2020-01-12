Старший сын Месси забил дебютный гол за детскую команду «Барселоны»
Тьяго Месси, старший сын капитана «Барселоны» Лионеля Месси, забил дебютный гол за одну из детских команд каталонского клуба.
Юный футболист отправил мяч в ворота соперника после того, как вышел один на один с вратарём. Гол забил правой ногой. Как и отец, Тьяго играл под 10-м номером.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Месси и его жена Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей. В прошлом году Тьяго исполнилось семь лет, Матео — четыре, Чиро — один год.
В этом сезоне Месси сыграл в составе «Барселоны» 20 матчей, забил 16 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
«Барселона», набрав в 19 матчах 40 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.
Игроки «Барсы» контактировали с Хави после появления слухов о его возможном возвращении
Читайте также
- 12 января 2020
-
15:20
-
15:16
-
14:46
-
14:41
-
14:18
-
14:13
-
13:58
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:23
-
13:10
-
13:01
-
12:52
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:02
-
11:42
-
11:25
-
11:19
-
10:56
-
10:53
-
10:39
-
10:30
-
10:13
-
10:09
-
09:52
-
09:49
-
09:36
-
09:23
-
09:18
-
08:19
-
08:00
Партнерский контент