«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 января в 19:30
Сегодня, 12 января, состоится матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Дэвид Кут.
Последний матч «горожан» и «львов» в Премьер-лиге состоялся в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Этихад». Победу со счётом 3:0 одержал «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити», набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» (21) — на 17-м месте.
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