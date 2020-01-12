«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 января в 19:30

Сегодня, 12 января, состоится матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Дэвид Кут.

Последний матч «горожан» и «львов» в Премьер-лиге состоялся в конце октября прошлого года в 10-м туре на арене «Этихад». Победу со счётом 3:0 одержал «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити», набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» (21) — на 17-м месте.