Вальверде зол, что «Барселона» не обсудила с ним ситуацию с Хави

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде недоволен отношением клуба, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, 55-летний специалист разозлился из-за того, что никто из представителей сине-гранатовых не контактировал с ним относительно слухов о возможном приходе в клуб наставника катарского «Аль-Садда» и бывшего игрока «Барсы» Хави. Вальверде в курсе последних новостей, однако всю информацию берёт из прессы. Ожидается, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу встретится с тренером в ближайшие дни.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета этого года.