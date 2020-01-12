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Вальверде зол, что «Барселона» не обсудила с ним ситуацию с Хави

Вальверде зол, что «Барселона» не обсудила с ним ситуацию с Хави
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде недоволен отношением клуба, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, 55-летний специалист разозлился из-за того, что никто из представителей сине-гранатовых не контактировал с ним относительно слухов о возможном приходе в клуб наставника катарского «Аль-Садда» и бывшего игрока «Барсы» Хави. Вальверде в курсе последних новостей, однако всю информацию берёт из прессы. Ожидается, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу встретится с тренером в ближайшие дни.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета этого года.

Источник: Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе
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