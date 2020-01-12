Новиков: посоветовал Липовому остаться в «Оренбурге»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отметил, что намерен дать шанс проявить себя молодым игрокам московского клуба.



«Изменения ожидаются. С какими-то игроками будем расставаться. Знаю, что они в поиске, агенты работают. У некоторых есть договорённости с другими клубами. Но не хотелось бы раньше времени об этом говорить, ведь что-то может сорваться.



Грулёв — наш молодой талантливый игрок. Мы на него очень рассчитываем. Сейчас на его позиции достаточно большая конкуренция, поэтому мы приняли решение отдать его в аренду. В „Нижнем Новгороде“ его видят в составе команды, тренер в нём лично заинтересован, для нас это было принципиальным моментом. Они хотели даже взять его в аренду на полтора года, но мы на это не пошли. Надеемся, игра в ФНЛ позволит ему прогрессировать.



Москвичёв вернулся в расположение команды. Всё зависит от него. Если будет сильнее тех ребят, которые находятся в молодёжной команде, то будет переведён в главную команду. Посмотрим, что он собой представляет, как выглядит. Что касается Липового, он мне звонил, мы разговаривали. Он хотел вернуться, но конкуренция на позиции крайнего полузащитника не позволяет ему конкурировать. Посоветовал ему остаться. Тем более в «Оренбурге» сейчас смена тренера. У него есть шанс начать с чистого листа и закрепиться в команде.



Будем подтягивать молодых футболистов к тренировкам, к главной команде. На данный момент это только Игорь Школик, но там есть довольно большой потенциал у многих ребят», — сказал Новиков в интервью клубной пресс-службе «Динамо».