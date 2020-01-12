Источник: Хави не возглавит «Барселону» зимой

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави не возглавит «Барселону» до конца сезона, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, утром в воскресенье, 12 января, 39-летний специалист в очередной раз встретился с исполнительным директором каталонского клуба Оскаром Грау и бывшим партнёром по команде Эриком Абидалем, который сейчас занимает пост спортивного директора в «Барсе». Стороны пришли к соглашению, что Хави не возглавит сине-гранатовых до конца сезона. Тренер продолжит работу с «Аль-Саддом», однако контакты каталонского клуба с Хави продолжатся.

Хави — воспитанник «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

«Барселона», набрав в 19 матчах 40 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.