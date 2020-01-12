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«Севилья» разгромила «Эскобедо» в матче Кубка Испании

«Севилья» разгромила «Эскобедо» в матче Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 3-го раунда Кубка Испании «Эскобедо» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Сесар Сото Градо» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Голы в составе «Севильи» на счету Люка де Йонга, Нолито, Лукаса Окампоса, Франко Васкеса и Оливера Торреса.

В других матчах 3-го раунда Кубка страны «Эйбар» со счётом 2:1 обыграл «Какереньо», а «Сан-Себастьян» проиграл «Эспаньолу» (0:2). Таким образом, в следующую стадию розыгрыша Кубка Испании вышли «Севилья», «Эйбар» и «Эспаньол».

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия», в финале турнира со счётом 2:1 обыгравшая «Барселону». Лидером по количеству трофеев является «Барселона», в активе сине-гранатовых 30 Кубков Испании.

Кубок Испании. 3-й раунд
12 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Эскобедо
Эскобедо
Окончен
0 : 5
Севилья
Севилья
0:1 де Йонг – 17'   0:2 Нолито – 38'   0:3 Окампос – 57'   0:4 Васкес – 75'   0:5 Торрес – 90+1'
Кубок Испании. 3-й раунд
12 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Касереньо
Касерес
Окончен
1 : 2
Эйбар
Эйбар
1:0 Torres Antañón – 64'   1:1 Леон – 79'   1:2 Дельгадо – 90+3' (автогол)
Кубок Испании. 3-й раунд
12 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Сан-Себастьян-де-лос-Рейес
Окончен
0 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 Кальери – 45+1'   0:2 Де Томас – 85'
Удаления: Каррильо – 50' / нет
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