«Севилья» разгромила «Эскобедо» в матче Кубка Испании
В матче 3-го раунда Кубка Испании «Эскобедо» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Сесар Сото Градо» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
Голы в составе «Севильи» на счету Люка де Йонга, Нолито, Лукаса Окампоса, Франко Васкеса и Оливера Торреса.
В других матчах 3-го раунда Кубка страны «Эйбар» со счётом 2:1 обыграл «Какереньо», а «Сан-Себастьян» проиграл «Эспаньолу» (0:2). Таким образом, в следующую стадию розыгрыша Кубка Испании вышли «Севилья», «Эйбар» и «Эспаньол».
Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия», в финале турнира со счётом 2:1 обыгравшая «Барселону». Лидером по количеству трофеев является «Барселона», в активе сине-гранатовых 30 Кубков Испании.
Кубок Испании. 3-й раунд
12 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Эскобедо
Эскобедо
Окончен
0 : 5
Севилья
Севилья
0:1 де Йонг – 17' 0:2 Нолито – 38' 0:3 Окампос – 57' 0:4 Васкес – 75' 0:5 Торрес – 90+1'
Кубок Испании. 3-й раунд
12 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Касереньо
Касерес
Окончен
1 : 2
Эйбар
Эйбар
1:0 Torres Antañón – 64' 1:1 Леон – 79' 1:2 Дельгадо – 90+3' (автогол)
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