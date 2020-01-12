«Севилья» разгромила «Эскобедо» в матче Кубка Испании

В матче 3-го раунда Кубка Испании «Эскобедо» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Сесар Сото Градо» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



Голы в составе «Севильи» на счету Люка де Йонга, Нолито, Лукаса Окампоса, Франко Васкеса и Оливера Торреса.



В других матчах 3-го раунда Кубка страны «Эйбар» со счётом 2:1 обыграл «Какереньо», а «Сан-Себастьян» проиграл «Эспаньолу» (0:2). Таким образом, в следующую стадию розыгрыша Кубка Испании вышли «Севилья», «Эйбар» и «Эспаньол».



Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия», в финале турнира со счётом 2:1 обыгравшая «Барселону». Лидером по количеству трофеев является «Барселона», в активе сине-гранатовых 30 Кубков Испании.