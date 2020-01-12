Ляказетт изменял своей девушке с работницей ночного клуба

Французский нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт уличён в измене своей девушке, сообщает The Sun.
Ляказетт в течение пяти лет состоял в отношениях с косметологом Мэнон Могаверо, но недавно выяснилось, что у него была интрижка с работницей ночного клуба Фундой Гедик.
«Алекс убедил меня быть с ним. Он обещал мне весь мир, поэтому неудивительно, что я в него влюбилась. Он был очень ласковым со мной. Мы часто проводили время в роскошных лондонских отелях, но однажды он случайно сказал, что у него есть девушка. Я была шокирована. Очень злилась, когда он рассказывал мне о ней.
Алекс говорил, что у нас есть будущее. Старался видеть меня почти каждый день. Странно, что нас не замечали вместе, так как он является звездой Премьер-лиги. Но он не приложил усилий, чтобы расстаться со своей девушкой. Я была слишком наивной, поверив, что у нас есть будущее", — сказала Гедик.
- 12 января 2020
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