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«Манчестер Юнайтед» договорился о контракте с хавбеком «Спортинга» Фернандешем

«Манчестер Юнайтед» договорился о контракте с хавбеком «Спортинга» Фернандешем
Футбол / Англия 0

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». 25-летний португалец согласовал с «красными дьяволами» контракт до 30 июня 2025 года с зарплатой € 6 млн за один сезон, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

«Спортинг» и «Манчестер Юнайтед» продолжают вести переговоры о трансфере. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что «Спортинг» хочет выручить с продажи Фернандеша около € 70 млн.

В нынешнем сезоне Бруну забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.

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