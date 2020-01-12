«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими

Дортмундская «Боруссия» намерена выкупить трансфер марокканского защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, утверждает Sport.de.

По данным источника, немецкий клуб попробует купить игрока в летнее трансферное окно.

«Моё сердце разделено между «Реалом» и «Боруссией». Могу сказать, что сейчас я счастлив в Дортмунде. Чувствую себя очень комфортно. В конечном счете я должен взвесить для себя: какие преимущества у меня есть в Дортмунде и чего я могу ожидать в Мадриде.



Не буду лгать. Конечно, я хотел бы добиться успеха в «Реале». Я вырос в Мадриде, это мой дом, и я хочу развиваться там, но если нет, я попробую быть успешным где-нибудь ещё", — приводит слова Хакими Ruhr Nachrichten.



Ранее сообщалось, что «Реал» рассчитывает на марокканца и намерен вернуть его по окончании аренды в «Боруссии». Дортмундский клуб не имеет права выкупа игрока. Впрочем, у немцев есть приоритетное право покупки игрока, если «Реал» захочет продать его. Напомним, что Хакими заинтересовалась «Бавария».