«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими

Дортмундская «Боруссия» намерена выкупить трансфер марокканского защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, утверждает Sport.de.
По данным источника, немецкий клуб попробует купить игрока в летнее трансферное окно.
«Моё сердце разделено между «Реалом» и «Боруссией». Могу сказать, что сейчас я счастлив в Дортмунде. Чувствую себя очень комфортно. В конечном счете я должен взвесить для себя: какие преимущества у меня есть в Дортмунде и чего я могу ожидать в Мадриде.
Не буду лгать. Конечно, я хотел бы добиться успеха в «Реале». Я вырос в Мадриде, это мой дом, и я хочу развиваться там, но если нет, я попробую быть успешным где-нибудь ещё", — приводит слова Хакими Ruhr Nachrichten.
Ранее сообщалось, что «Реал» рассчитывает на марокканца и намерен вернуть его по окончании аренды в «Боруссии». Дортмундский клуб не имеет права выкупа игрока. Впрочем, у немцев есть приоритетное право покупки игрока, если «Реал» захочет продать его. Напомним, что Хакими заинтересовалась «Бавария».
- 12 января 2020
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