Суарес перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенёс операцию на травмированном колене, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, футболист пропустит около четырёх месяцев. Форварду уже делали операцию на колене в конце прошлого сезона, но оперативное вмешательство не принесло результатов.
Таким образом, Суарес вернётся в строй не раньше мая.
В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
«Барселона», набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «Наполи».
- 12 января 2020
-
18:42
-
18:37
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:21
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
15:58
-
15:45
-
15:20
-
15:16
-
14:46
-
14:41
-
14:18
-
14:13
-
13:58
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:23
-
13:10
-
13:01
-
12:52
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:15