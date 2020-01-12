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«Реал» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

«Реал» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоится финальный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.

Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Его ассистентами будут Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Гуильермо Куадра Фернандес.

Напомним, в полуфинале турнира «Реал» со счётом 3:1 обыграл «Валенсию», а «Атлетико» — каталонскую «Барселону» (3:2).

В нынешнем сезоне «Атлетико» и «Реал» встретились один раз. Матч 7-го тура испанской Примеры, прошедший на стадионе «матрасников» 28 сентября, завершился со счётом 0:0.

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