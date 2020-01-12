«Реал» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Сегодня, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоится финальный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.
Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Его ассистентами будут Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Гуильермо Куадра Фернандес.
Напомним, в полуфинале турнира «Реал» со счётом 3:1 обыграл «Валенсию», а «Атлетико» — каталонскую «Барселону» (3:2).
В нынешнем сезоне «Атлетико» и «Реал» встретились один раз. Матч 7-го тура испанской Примеры, прошедший на стадионе «матрасников» 28 сентября, завершился со счётом 0:0.
Игроки «Реала» пошутили над Бэйлом, взяв клюшку для гольфа на Суперкубок Испании
Читайте также
- 12 января 2020
-
18:42
-
18:37
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:21
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
15:58
-
15:45
-
15:20
-
15:16
-
14:46
-
14:41
-
14:18
-
14:13
-
13:58
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:23
-
13:10
-
13:01
-
12:52
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:15
Партнерский контент