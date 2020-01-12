К. Новиков — о дерби со «Спартаком»: «Динамо» покажет, кто в доме хозяин
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от столичного дерби со «Спартаком» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я думаю, не надо никому рассказывать, что значит для любого динамовца матч со «Спартаком», поэтому будем ждать этой встречи. Тем более что это домашняя игра. Надеемся, что трибуны будут полные и мы покажем, кто в доме хозяин», — сказал 38-летний специалист в интервью пресс-службе бело-голубых.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 29 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
После 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Новикова 24 очка. «Спартак» (22) — на 10-м месте.
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