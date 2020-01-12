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«Тоттенхэм» интересуется бразильцем Жерсоном, которого оценивают в € 30 млн

«Тоттенхэм» интересуется бразильцем Жерсоном, которого оценивают в € 30 млн
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к полузащитнику «Фламенго» Жерсону, утверждает O Globo.

По данным источника, английский клуб сделал запрос по трансферу игрока в январе. Бразильцы оценили его в € 30 млн.

22-летний Жерсон является воспитанником «Флуминенсе». Игроком «Фламенго» он стал летом 2019 года, перейдя из «Ромы». Сумма трансфера составила € 11,8 млн.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Бразилии (23 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2023 года.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020

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