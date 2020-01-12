«Тоттенхэм» интересуется бразильцем Жерсоном, которого оценивают в € 30 млн

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к полузащитнику «Фламенго» Жерсону, утверждает O Globo.
По данным источника, английский клуб сделал запрос по трансферу игрока в январе. Бразильцы оценили его в € 30 млн.
22-летний Жерсон является воспитанником «Флуминенсе». Игроком «Фламенго» он стал летом 2019 года, перейдя из «Ромы». Сумма трансфера составила € 11,8 млн.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Бразилии (23 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2023 года.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
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