Дубль Квальяреллы помог «Сампдории» разгромить «Брешию»

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Сампдория» разгромила «Брешию» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе. Ему ассистировали Лоренцо Гори и Оресте Муто.

Счёт был открыт на 12-й минуте, отличился Джон Чансельор с передачи Эрнесто Торрегроссы. На 34-й минуте счёт сравнял Кароль Линетти. В концовке первого тайма хозяев вывел вперёд Якуб Янкто, которому ассистировал Линетти. На 69-й минуте третий гол забил Фабио Квальярелла, который реализовал 11-метровый. Вскоре счёт до крупного довёл Джанлука Капрари с передачи Янкто. В компенсированное время окончательный счёт установил Квальярелла с паса Янкто.

Также завершились ещё два матча 19-го тура.

«Фиорентина» — СПАЛ — 1:0

«Торино» — «Болонья» — 1:0