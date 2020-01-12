Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Квальяреллы помог «Сампдории» разгромить «Брешию»

Дубль Квальяреллы помог «Сампдории» разгромить «Брешию»
Футбол / Италия 0

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Сампдория» разгромила «Брешию» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе. Ему ассистировали Лоренцо Гори и Оресте Муто.

Счёт был открыт на 12-й минуте, отличился Джон Чансельор с передачи Эрнесто Торрегроссы. На 34-й минуте счёт сравнял Кароль Линетти. В концовке первого тайма хозяев вывел вперёд Якуб Янкто, которому ассистировал Линетти. На 69-й минуте третий гол забил Фабио Квальярелла, который реализовал 11-метровый. Вскоре счёт до крупного довёл Джанлука Капрари с передачи Янкто. В компенсированное время окончательный счёт установил Квальярелла с паса Янкто.

Также завершились ещё два матча 19-го тура.

«Фиорентина» — СПАЛ — 1:0

«Торино» — «Болонья» — 1:0

Италия - Серия А. 19-й тур
12 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
5 : 1
Брешия
Брешия
0:1 Чансельор – 12'   1:1 Линетти – 34'   2:1 Янкто – 45+3'   3:1 Квальярелла – 69' (пен)   4:1 Капрари – 77'   5:1 Квальярелла – 90+2'
Италия - Серия А. 19-й тур
12 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Беренгер – 11'
Италия - Серия А. 19-й тур
12 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Песселья – 82'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020