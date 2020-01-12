«Уотфорд» одержал третью победу подряд в АПЛ, разгромив «Борнмут»

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре, отправивший мяч в ворота соперника на 42-й минуте после передачи нападающего Исмаила Сарра. В середине второго тайма форвард Трой Дини увеличил преимущество «шершней» с паса Дукуре. В компенсированное время хавбек гостей Роберто Перейра довёл счёт до разгромного.

Для «Уотфорда» эта победа стала третьей подряд в АПЛ. При этом «шершни» не проигрывают уже в течение пяти встреч подряд. «Борнмут» потерпел третье поражение кряду.

«Уотфорд», набрав 22 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» (20) — 19-е.