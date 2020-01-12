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«Торпедо» подтвердило назначение Алдонина в тренерский штаб

«Торпедо» подтвердило назначение Алдонина в тренерский штаб
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба московского «Торпедо» подтвердило назначение Евгения Алдонина в тренерский штаб клуба.

«Двукратный чемпион России, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны, обладатель Кубка УЕФА теперь в «Торпедо»!

Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона», — сообщается в официальном «инстаграме» московского клуба.

Главным тренером «Торпедо» является Сергей Игнашевич, который возглавил команду летом 2019 года.

«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах «автозаводцы» одержали 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Следующий матч клуб проведёт 9 марта на выезде с курским «Авангардом».

Алдонин подтвердил, что присоединится к тренерскому штабу Игнашевича в «Торпедо»
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