Ибрагимович — после победы в матче с «Кальяри»: вместе мы сильнее
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с одноклубниками после победы команды в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0).
«Один — сильный. Вместе мы сильнее», — написал Ибрагимович в своём «твиттере».
В матче с «Кальяри» форвард отметился первым голом в Серии А после возвращения в «Милан».
Напомним, Златан вернулся в «Милан» в конце декабря 2019 года. До этого он играл в «Лос-Анджелес Гэлакси» (март 2018 — ноябрь 2019). В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS форвард записал в актив 31 гол и 8 результативных передач в 31 матче.
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе красно-чёрных форвард — чемпион Серии А и обладатель Суперкубка Италии.
Ибрагимович забил первый гол в официальном матче после возвращения в «Милан»
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