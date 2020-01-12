Ибрагимович — после победы в матче с «Кальяри»: вместе мы сильнее

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с одноклубниками после победы команды в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0).



«Один — сильный. Вместе мы сильнее», — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

В матче с «Кальяри» форвард отметился первым голом в Серии А после возвращения в «Милан».

Напомним, Златан вернулся в «Милан» в конце декабря 2019 года. До этого он играл в «Лос-Анджелес Гэлакси» (март 2018 — ноябрь 2019). В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS форвард записал в актив 31 гол и 8 результативных передач в 31 матче.



Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе красно-чёрных форвард — чемпион Серии А и обладатель Суперкубка Италии.