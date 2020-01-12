«Рома» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 12 января, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится матч 19-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Его ассистентами будут Филиппо Мели и Валентино Фьорито. Резервный рефери — Пьеро Джакомелли.
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 46 очков в 19 матчах. Второе место занимает «Ювентус» (45), третье — «Лацио» (42). В первую пятёрку входят также «Аталанта» (35) и «Рома» (35).
Календарь матчей Серии А сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу итальянского первенства можно посмотреть здесь.
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Он забил более 100 голов в чемпионате Италии.
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