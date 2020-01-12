«Реал Сосьедад» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, забив четыре гола за 11 минут

В матче 3-го раунда Кубка Испании «Реал Сосьедад» разгромил «Сеуту» со счётом 4:0 и вышел в 1/16 финала. Встреча состоялась в Сеуте на стадионе «Эстадио Альфонсо Мурубе».
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте автором забитого мяча стал Лука Фуэнтес, которому ассистировал Микель Оярсабаль. Через минуту преимущество баскского клуба увеличил Аднан Янузай с передачи Андера Берренечеа. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Фуэнтес, оформил дубль с паса Андреа Гевары. Через несколько минут окончательный счёт установил Берренечеа.
Ранее в 1/32 финала вышли «Атлетик», «Леганес», «Севилья», «Эйбар», «Бетис», «Мальорка», «Вальядолид», «Сельта», «Эспаньол», «Бадалона», «Вильярреал», «Осасуна», «Бадахос», «Унионистас де Саламанка», «Гранада», «УД Логроньес», «Жирона», «Рекреативо», «Культураль Леонеса», «Эльче», «Ивиса», «Тенерифе», «Эбро», «Сарагоса» и «Мирандес».
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