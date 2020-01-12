Жезус забил четвёртый гол «Астон Вилле» после роскошной передачи Де Брёйне. Видео

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус стал автором четвёртого гола в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». 22-летний бразилец отличился в добавленное к первому тайму время после роскошной передачи полузащитника Кевина Де Брёйне.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» сейчас проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». На перерыв команды ушли при счёте 4:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе «горожан» 44 очка. «Астон Вилла» (21) — на 18-м месте.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/20