Квальярелла установил рекорд Серии А, забивая голы 16 лет подряд
Нападающий генуэзской «Сампдории» Фабио Квальярелла стал автором рекорда Серии А, забивая голы 16 лет подряд.
Форвард отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Брешией» (5:1). Квальярелла впервые отличился в Серии А в 2005 году, а затем отмечался голами каждый год. Эта серия является самой длинной в истории турнира.
В прошлом сезоне Квальярелла стал лучшим бомбардиром итальянского национального чемпионата, забив 26 голов. В нынешнем сезоне 36-летний футболист стал автором пяти забитых мячей в 16 матчах.
«Сампдория», набрав 19 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
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