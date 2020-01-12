«ПСЖ» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 12 января, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится встреча 20-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Монако».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Антони Готье из Секлина. Помогать ему будут Жиль Ланг и Сириль Муньйе. Резервным рефери назначен Жереми Пиньяр.

«Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В 18 матчах подопечные подопечные Томаса Тухеля записали в свой актив 45 очков. «Монако» (28) занимает девятое место.

Календарь Лиги 1 сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу французского первенства можно посмотреть здесь.