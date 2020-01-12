Куман отказался возглавить «Барселону»

Наставник национальной команды Нидерландов Рональд Куман отказался от предложения немедленно сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны», сообщает Catalunya Radio.

Куман был удивлён, когда с ним связались представители каталонского клуба. 56-летний специалист объяснил отказ тем, что у него есть обязанности перед сборной Нидерландов, которая под его руководством выступит на предстоящем чемпионате Европы.

Осенью 2020 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в каталонском клубе в качестве ассистента.