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Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-чемпионатах

Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-чемпионатах
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 300-ю победу в ведущих европейских чемпионатах.

Юбилейной для наставника стала победа «горожан» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (6:1). Добиться этого показателя испанскому специалисту удалось в 390 матчах, в которых он также 53 раз сыграл вничью и потерпел 37 поражений.

Напомним, что ранее Гвардиола тренировал «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

За свою карьеру 48-летний тренер по три раза становился чемпионом Испании и Германии, а также дважды выиграл чемпионат Англии. Кроме того, на его счету две победы в Лиге чемпионов. Всего он завоевал 28 трофеев.

«Манчестер Сити», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

За время работы с «Манчестер Сити» Гвардиола разбил 4 автомобиля стоимостью € 540 тыс.
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