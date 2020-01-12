Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-чемпионатах
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 300-ю победу в ведущих европейских чемпионатах.
Юбилейной для наставника стала победа «горожан» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (6:1). Добиться этого показателя испанскому специалисту удалось в 390 матчах, в которых он также 53 раз сыграл вничью и потерпел 37 поражений.
Напомним, что ранее Гвардиола тренировал «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».
За свою карьеру 48-летний тренер по три раза становился чемпионом Испании и Германии, а также дважды выиграл чемпионат Англии. Кроме того, на его счету две победы в Лиге чемпионов. Всего он завоевал 28 трофеев.
«Манчестер Сити», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
За время работы с «Манчестер Сити» Гвардиола разбил 4 автомобиля стоимостью € 540 тыс.
Читайте также
- 12 января 2020
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:35Маминов 13 января возглавит «Актобе» Эксклюзив
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:42
-
18:37
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:21
Партнерский контент