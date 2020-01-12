АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры

В матче 18-го тура греческой Суперлиги ПАОК принимал афинский АЕК. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник ПАОКа Аделину Виейринья, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Для АЕКа это поражение стало первым при Массимо Каррере, который возглавил команду в начале декабря 2019 года. В первых четырёх матчах под руководством итальянца жёлто-чёрные одержали три победы и один раз сыграли вничью.

ПАОК, набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, АЕК (31) — третье.

Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера работал главным тренером московского «Спартака». Вместе с красно-белыми 55-летний специалист стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграл Суперкубок России.