АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры

В матче 18-го тура греческой Суперлиги ПАОК принимал афинский АЕК. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал полузащитник ПАОКа Аделину Виейринья, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Для АЕКа это поражение стало первым при Массимо Каррере, который возглавил команду в начале декабря 2019 года. В первых четырёх матчах под руководством итальянца жёлто-чёрные одержали три победы и один раз сыграли вничью.
ПАОК, набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, АЕК (31) — третье.
Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера работал главным тренером московского «Спартака». Вместе с красно-белыми 55-летний специалист стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграл Суперкубок России.
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