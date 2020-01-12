Гвардиола — на вопрос об Агуэро: Месси лучший девятый номер, 10-й, 11-й, 6-й и 4-й

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он Серхио Агуэро лучшим нападающим, с которым работал в карьере.
«Лучший — это Месси. Кто тогда лучшая „девятка“? Месси лучший девятый номер, 10-й, 11-й, 6-й и 4-й», — приводятся слова Гвардиолы в «твиттере» журналиста Сэма Ли.
Гвардиола работал с Месси с 2008 по 2012 год, когда он тренировал «Барселону». В этот период каталонский клуб трижды становился чемпионом Испании, по два раза выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также три раза Суперкубок Испании.
32-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Испании, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
- 12 января 2020
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:35Маминов 13 января возглавит «Актобе» Эксклюзив
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:42
-
18:37
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:21