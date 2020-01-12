Гвардиола — на вопрос об Агуэро: Месси лучший девятый номер, 10-й, 11-й, 6-й и 4-й

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он Серхио Агуэро лучшим нападающим, с которым работал в карьере.

«Лучший — это Месси. Кто тогда лучшая „девятка“? Месси лучший девятый номер, 10-й, 11-й, 6-й и 4-й», — приводятся слова Гвардиолы в «твиттере» журналиста Сэма Ли.

Гвардиола работал с Месси с 2008 по 2012 год, когда он тренировал «Барселону». В этот период каталонский клуб трижды становился чемпионом Испании, по два раза выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также три раза Суперкубок Испании.

32-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Испании, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.