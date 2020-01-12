Гвардиола: мне жаль Вальверде, он этого не заслуживает
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
«Барселона» — это особое место, где недостаточно стать чемпионом Испании. Мне жаль Вальверде, он этого не заслуживает. Надеюсь, что эта ситуация вскоре разрешится. Я желаю этого, как член клуба. Вот и всё", — приводит слова Гвардиолы Marca.
Ранее сообщалось, что возглавить «Барселоны» отказались главный тренер «Аль-Садд» Хави и наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Также каталонский клуб проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Бетиса» Кике Сетьену, наставнику «Эстудиантеса» Габриэлю Милито и тренеру собственной молодёжной команды Хави Гарсии Пимьенте.
Источник: Хави не возглавит «Барселону» зимой
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