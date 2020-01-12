«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании
В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Атлетико» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти «Королевский клуб» победил со счётом 4:1. Неудачно исполнили свои удары игроки «матрасников» Сауль Ньигес и Томас Парти.
«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По числу побед в турнире мадридский клуб уступает только «Барселоне», которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.
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