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«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании

«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании
Футбол / Испания 0

В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Атлетико» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти «Королевский клуб» победил со счётом 4:1. Неудачно исполнили свои удары игроки «матрасников» Сауль Ньигес и Томас Парти.

«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По числу побед в турнире мадридский клуб уступает только «Барселоне», которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.

Суперкубок Испании. Финал
12 января 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
4 : 1
Атлетико М
Мадрид
Удаления: Вальверде – 115' / нет
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