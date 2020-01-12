«Барселона» предложила Почеттино должность главного тренера

Руководство каталонской «Барселоны» связалось с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и предложило сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника команды, сообщает RAC1.
Ранее стало известно, что «Барселоне» отказали Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд», и наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. В настоящее время Почеттино является основным кандидатом на должность главного тренера сине-гранатовых.
Напомним, Маурисио начал тренерскую карьеру в другом клубе из Барселоны — «Эспаньоле». Аргентинец также выступал за бело-синих в качестве футболиста.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 19 матчах сине-гранатовые набрали 40 очков.
Календарь матчей Примеры сезона-2019/2020
- 13 января 2020
-
00:42
-
00:35
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:41
-
23:39
-
23:28
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:35Маминов 13 января возглавит «Актобе» Эксклюзив
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:42
-
18:37
-
18:19