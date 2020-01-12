«Барселона» предложила Почеттино должность главного тренера

Руководство каталонской «Барселоны» связалось с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и предложило сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника команды, сообщает RAC1.

Ранее стало известно, что «Барселоне» отказали Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд», и наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. В настоящее время Почеттино является основным кандидатом на должность главного тренера сине-гранатовых.

Напомним, Маурисио начал тренерскую карьеру в другом клубе из Барселоны — «Эспаньоле». Аргентинец также выступал за бело-синих в качестве футболиста.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 19 матчах сине-гранатовые набрали 40 очков.

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